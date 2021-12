Natale in biblioteca: da sabato 4 dicembre laboratori per bambini alla 'Ficino' di Figline

Progettazione di oggetti e stampa in 3D, laboratori di bricolage digitale, letture animate e uno "spettacolo musicale" sulla Befana. Sono questi gli appuntamenti per bambini inseriti nel cartellone degli eventi natalizi comunali, in programma da sabato 4 dicembre a giovedì 6 gennaio presso la biblioteca comunale "Marsilio Ficino" (via Locchi, Figline).

Le novità natalizie del 2021 riguardano principalmente i bambini dai 6 ai 12 anni e dai 5 ai 10 anni, ai quali sono dedicate le attività (laboratori: di “bricolage” digitale; di progettazione e realizzazione di oggetti in 3D; di lettura) che si terranno alla biblioteca Marsilio Ficino.



Nel dettaglio, la fascia 6-12 anni potrà cimentarsi nella programmazione digitale e nella realizzazione di oggetti in 3D, sotto la regia di Robocode. Si tratta di una delle prime scuole di robotica toscane che, dopo il successo dei laboratori inseriti nel Think Festival (1-2-3 ottobre), torna a Figline con le sue attività digitali di promozione dell’apprendimento creativo ma in versione natalizia. Utilizzando oggetti di recupero si potrà imparare, per esempio, a realizzare piccoli robot, alberi di Natale luminosi, giocattoli meccanici, approcciarsi per la prima volta al mondo della modellazione tridimensionale e interfacciarsi con la stampa in 3D. Appuntamento sabato 4 dicembre (ore 10,30; 12; 15; 16.30), domenica 5 dicembre (ore 10.30 e 12), sabato 18 dicembre (ore 10,30; 12; 15; 16.30) e domenica 19 dicembre (ore 10.30 e 12). I dodicenni dovranno esibire il Green pass.



Per la fascia 5-10 anni, invece, il focus è sui libri, con tante storie natalizie pronte a prender vita tra gli scaffali della biblioteca Ficino.

Sabato 11 dicembre in biblioteca sarà infatti allestita una “Clinica del libro”, dove i piccoli saranno chiamati a inventare una storia, trasformarla in volume e animarla, per poi portare a casa la loro creatura. Il laboratorio, in programma alle 10,30, sarà curato dall’associazione culturale I topi dalmata.



La lettura sarà centrale anche domenica 12 dicembre alle 10.30, quando le bibliotecarie comunali daranno il benvenuto ai bambini con una valigia piena di storie natalizie, che contribuiranno ad animare. Le iniziative natalizie per bambini si chiuderanno sabato 6 gennaio alle 16 con uno show, a cura de I topi dalmata, dedicato alla Befana. Tra musica dal vivo, racconti e sketch, i bambi scopriranno tradizioni da tutto il mondo legate a questa festività. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione: online, sul sito [http://www.fiv-eventi.it%3B/]www.fiv-eventi.it; per telefono, allo 0559125291 (orari: lunedì 15 -19; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9-19; sabato 9-13 ) oppure via mail, scrivendo a biblioteca.ficino@cimunefiv.it . Durante le iniziative saranno attivi anche i servizi bibliotecari: il sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa