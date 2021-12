Nucleo di Valutazione a Empoli, avviso pubblico per componenti esterni

È in pubblicazione un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Empoli.

Le interessate e interessati potranno presentare relativa istanza al Comune di Empoli entro il termine di scadenza fissato per il 23 dicembre 2021.

Questo il link da cui scaricare tutta la modulistica necessaria e informativa: https://www.empoli.gov.it/avviso/avviso-pubblico-la-individuazione-dei-componenti-esterni-il-nucleo-di-valutazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa