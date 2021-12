Omicidio Checcucci, condannato a 16 anni Luigi Cascino

Luigi Cascino è stato condannato a sedici anni di carcere. Il 55enne di Fucecchio è in manette per l'omicidio di Roberto Checcucci, avvenuto il 27 settembre 2020 sull'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto. La corte di assise di Pisa oggi, mercoledì 1 dicembre, ha condannato Cascino a sedici anni. Il pm aveva chiesto l'ergastolo ma la corte ha fatto cadere le aggravanti.

Cascino uccise Checcucci, suo vicino di casa, dopo anni di dissapori e liti tra le due famiglie. Il pm aveva contestato l'aggravante della premeditazione, ma in sentenza non è stata riconosciuta. Per Cascino è stato applicato anche lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato che era stato richiesto dall'imputato.

Cascino fu individuato circa due mesi dopo l'omicidio grazie alle indagini dei carabinieri, grazie a un campione di Dna repertato nel luogo dell'aggressione, e all'analisi della videosorveglianza in zona.