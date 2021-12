Paolo Tinghi presenta il suo romanzo alla Biblioteca di Cerreto Guidi

Proseguono nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi gli apprezzati appuntamenti con gli scrittori.

Il prossimo in ordine di tempo, è fissato per Venerdì 3 dicembre alle ore 21.15 con Paolo Tinghi che presenterà il suo romanzo “Novel in progress”. Il Sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, introdurrà l'iniziativa, conversando poi con l'autore, insieme a Giulia Coco e a Silvia Matteuzzi.

Paolo Tinghi che è presidente degli Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi, è assai conosciuto sul territorio per aver svolto a lungo la sua attività professionale di architetto.

Il romanzo “Novel in progress” rappresenta la sua “opera prima” di narrativa.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa