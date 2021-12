PD, Giacomo Giusti nuovo segretario a Montespertoli

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa è nel pieno della campagna congressuale per il rinnovo dei propri organismi. Si stanno svolgendo i congressi per l’elezione dei segretari delle unioni comunali, di quello territoriale e delle rispettive assemblee.

Lunedì a Montespertoli è stato eletto il nuovo segretario dell’unione comunale: Giacomo Giusti, che succede a Elena Ammirabile.

«Sono veramente felice e onorato. So che il compito che mi aspetta non sarà semplice, ma ce la metterò tutta. Ringrazio Elena e il Pd di Montespertoli per la fiducia che mi hanno accordato». dichiara il neo eletto.

Giacomo Giusti ha 38 anni, laurea triennale in comunicazione, una compagna e due figli Niccolò e Caterina. Lavora per il consorzio di cooperative sociali Pegaso Network e è il responsabile d’area del sociale e del servizio civile. Si occupa principalmente di progettazione e project management nell’ambito del sociale e nello specifico di inserimento lavorativo di persone svantaggiate o disabili e sono esperto nella progettazione e gestione di progetti finanziati (principalmente FSE).

Nei giorni scorsi si sono svolti anche i congressi del Pd di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Riconfermati i segretari uscenti: Emanuele Bartalucci (Capraia e Limite) e Simone Peruzzi (Montelupo).

Fonte: Pd Empolese Valdelsa