"Percorso carrabile a Castello Alto": la proposta di Ghiozzi (Verdi)

Successivamente all'ultima riunione pubblica del novembre 2019 svoltasi nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza di numerosi cittadini interessati a discutere della mobilità in Castello Alto, valutando gli interventi, abbiamo ritenuto utile proporre, come Europa Verde, la ridefinizione dell'attuale mobilità del traffico: "Realizzare un percorso carrabile a senso unico a fianco del palazzo Comunale in direzione di Via Pompeo Neri, questo per riservare via San Martino e via Adimari ai soli cittadini che vi abitano" una proposta conosciuta da tempo e presentata tramite il Consigliere Macchi alla discussione nel Consiglio Comunale del 24 novembre 2021 con il seguente esito e diverse motivazioni dei Consiglieri presenti: 4 favorevoli, 11 contrari, 1 assente.

Per il sindaco Falorni "non è una priorità" anche se ritiene la proposta di interesse per l'Amministrazione.

Per chi volesse avere più informazioni le può ritrovare ascoltando la registrazione in video del Consiglio Comunale sulla pagina del Comune di Castelfiorentino.

Visto l'interesse per la problematica in questione, come Europa Verde siamo disponibili ad un incontro con il Sindaco e l'Assessore competente per articolare, anche nei dettagli, la proposta che non vuole essere esaustiva delle problematiche legate al nuovo restyling della piazza, come della più generale rimodulazione della mobilità in Castello alto ma perchè riteniamo sia comunque uno degli interventi più urgenti e importanti da attivare quanto prima a garanzia di una migliore fluidità del traffico come della qualità della vita degli abitanti delle vie Adimari e San Martino.

Damiano Ghiozzi - Europa Verde-Verdi Castelfiorentino