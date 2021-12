Polizia municipale: 20 nuovi agenti a Pisa, 58 nuove assunzioni dal 2018

Sono entrati in servizio questa mattina, 1 dicembre, 20 nuovi agenti di Polizia Municipale, assunti a tempo indeterminato a seguito del concorso pubblico indetto dal Comune di Pisa. Altri sei agenti entreranno in servizio nei prossimi giorni.

Ad accogliere i neo assunti al loro primo giorno di lavoro sono stati il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore al personale Giovanna Bonanno, il comandante della Polizia Municipale, Alberto Messerini, il vicecomandante della Polizia Municipale Mariano Tramontana, il dirigente del personale del Comune di Pisa, Alessandro Balducci, la P.O dell’ufficio giuridico del Comune di Pisa, Antonella Tomarelli, e la P. O dell’ufficio economico del Comune di Pisa Sonia Lugli.

Con i nuovi ingressi sono in totale 58 le assunzioni di personale di Polizia Municipale a tempo indeterminato effettuate dal Comune di Pisa da metà 2018 ad oggi: 3 unità sono state infatti assunte nella seconda metà del 2018 e 28 nel corso del 2019; a queste si sommano una assunzione in mobilità effettuata nel corso del 2021, i 20 agenti entrati in servizio questa mattina e altri 6 che entreranno in servizio nei prossimi giorni. La dotazione organica della Polizia Municipale di Pisa conterà, al 31 dicembre 2021, 140 unità con un età media di 46 anni (nel 2020 l’età media era di 50 anni).

"Un caloroso benvenuto a tutti – ha detto il sindaco Michele Conti rivolgendosi ai neoassunti. Siete risultati vincitori di un concorso pubblico, svolto nel periodo di piena pandemia grazie all’impegno di tutto l’ufficio personale: è per voi una grande opportunità di crescita professionale, prendendo servizio in una città complessa e stimolante come la nostra. Il lavoro a cui è chiamata quotidianamente la Polizia Municipale è di grande importanza, richiede impegno, competenza, capacità al servizio dei cittadini e sono sicuro che riuscirete a svolgerlo nel miglior modo possibile. I nostri agenti sono impegnati in attività diverse e complesse, che richiedono livelli sempre maggiori di specializzazione e formazione, una grande professionalità e dedizione. Il vostro ingresso darà sicuramente nuove forze ed energie al Corpo di Polizia Municipale, che già sta ottenendo ottimi risultati. I numeri lo dimostrano: solo nel 2021 sono stati 32 gli arresti effettuati dai nostri agenti, con la Polizia Municipale che ha impresso un notevole giro di vite nei controlli, con un'azione mirata a cogliere sul fatto gli spacciatori ed arrestarli per consegnarli nelle mani della giustizia e permetterne l'espulsione".

"Con la vostra entrata in servizio - ha detto l’assessore Bonanno - e con quella degli altri 6 nella prossima settimana sono ben 58 gli Agenti di PM che abbiamo assunto in quasi 2 anni. Stiamo portando avanti con determinazione il nostro obiettivo che è quello di garantire la sicurezza dei nostri cittadini e su questo tema stiamo investendo notevoli risorse: dal rafforzamento dell'organico della Polizia Municipale, all'implementazione della videosorveglianza, all'insediamento di nuovi presidi, all'introduzione di nuovi Nuclei e servizi".

"A queste assunzioni – ha proseguito Bonanno - devono aggiungersi tutti gli altri concorsi che abbiamo portato avanti nonostante le difficoltà del momento e che hanno garantito l'assunzione di oltre 200 unità. Un grande risultato che pochissimi Comuni hanno raggiunto e di cui siamo veramente orgogliosi non soltanto per aver garantito una maggiore efficienza ed efficacia della macchina comunale ma per aver dato una possibilità di lavoro a tanti giovani, come voi, e a tante famiglie provate da questo duro periodo emergenziale. Consentitemi di ringraziare l'Ufficio del personale, perché è proprio grazie al loro senso di responsabilità, collaborazione ed impegno che è stato possibile in tempi rapidi la vostra assunzione e di tutte le altre unità che sono entrate in servizio e che a breve saranno assunte ed anche per aver garanti con grande sacrificio lo svolgimento di tutti i bandi di concorso pur nel notevoli difficoltà legate a questo grave periodo emergenziale".

"L’incontro di oggi - ha detto il comandante della Municipale, Alberto Messerini – testimonia la vicinanza dell’Amministrazione al Corpo e a tutti i nuovi arrivati. La selezione per entrare nella Polizia Municipale, tra tutte quelle per gli Enti Locali, è una delle più complicate. Se siete risultati vincitori significa che avete potenzialità e qualità importanti che ora dovrete mettere a disposizione della città e dei cittadini".

Dipendenti in servizio presso il Comune di Pisa. Da metà 2018 ad oggi sono state 203 le persone assunte a tempo indeterminato presso il Comune di Pisa: 24 nella seconda metà del 2018, 50 nel 2019, 54 nel 2020 e 75 nel 2021. Il Comune ha utilizzato diverse modalità di assunzione previste dalla normativa vigente: concorso, mobilità ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001, utilizzo graduatore approvate da altri Enti, scorrimento proprie graduatorie ancora vigenti. Le procedure concorsuali sono state effettuate durante il periodo Covid, tutte in presenza garantendo il rispetto di tutte le normative previste dal protocollo dei concorsi.

Al 31 dicembre 2021 sono 641 i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Pisa, contro i 638 in servizio alla fine del 2020.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa