Premio Fucini, ecco chi ha vinto il concorso a Montopoli

Una grande partecipazione per il ritorno del premio Fucini, giunto quest'anno alla 16esima edizione. Un evento organizzato dall'associazione culturale Capannese. «Nonostante lo stop del 2020 – hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora alla cultura Cristina Scali – ci ha emozionato vedere la grande partecipazione al premio. Persone arrivate da molte regioni d'Italia hanno raccolto la sfida di raccontare, attraverso un testo, un momento particolare. Grazie agli organizzatori e a chi permette la buona riuscita del premio. Grazie anche agli affezionati del Fucini che trovano in questa manifestazione uno spazio accogliente e familiare di socializzazione».

Oltre alla premiazione dei vincitori, la serata di sabato 27 novembre ha visto anche la consegna del riconoscimento di Paese della Solidarietà ricevuto dell’associazione Azione famiglie nuove. Il riferimento è al lungo impegno nel sostegno a distanza dei bambini costretti a vivere nell’isola di santa Teresinha, una favela nella periferia di Recife nel nord est del Brasile. Un progetto che a Montopoli è cominciato circa 20 anni fa grazie all’Associazione Culturale Capannese guidata da Raffaele di Lorenzo. Un riconoscimento consegnato all'amministrazione comunale montopolese, all'associazione Asca e al Comune di Torella dei Lombardi con il quale Montopoli ha stretto un gemellaggio fondato proprio sulla cultura, come dimostra la collaborazione nel premio Fucini, e sulla solidarietà.

Sezione A – RACCONTO ADULTI

SEGNALATO SEZ. A: “Il poeta stitico” DI: Di Stefano Gianluca, Usmate Velate (Milano-Brianza)

SEGNALATO SEZ. A: “Il dì di festa” DI: Mazzantini Giuseppe, Navacchio (PI)

3° CLASSIFICATO SEZ. A: “Un garzone di bottega” DI: Rettori Raulo, Castelfiorentino (FI)

2° CLASSIFICATO SEZ. A: “E all’improvviso l’arcobaleno” DI: Zampelli Ornella,Calolziocorte (Lecco)

1° CLASSIFICATO SEZ. A: “Correggimi” DI: Chiti Saverio, San Miniato (PI)

Sez. B POESIA ADULTI

SEGNALATO SEZ. B: “Voliamo nel Sole” DI: Dainese Mario, Piedimonte Matese (Caserta)

SEGNALATO SEZ. B: “La vita che scorre” DI: Giovelli Maria Francesca, Caorso (Piacenza)

3° CLASSIFICATO SEZ. B: “Esodo” DI: Ros Nicolina, San Quirico (Pordenone)

2° CLASSIFICATO SEZ. B: “Inverno dell’anima” DI: Muscardin Rita, Savona (SV)

1° CLASSIFICATO SEZ. B: “Declinazioni imperfette di solitudini” DI: Defelicibus Floredana, Atri (Teramo)

Sez. C – RACCONTO RAGAZZI

SEGNALATO SEZ. C: “Finalmente libero” DI: Garzella Francesco, San Piero a Grado (PI)

SEGNALATO SEZ. C: “Un momento particolare” DI: Salerno Nicola, Torella dei Lombardi (AV)

3° CLASSIFICATO SEZ. C: “Tutte le storie dovrebbero avere questo finale” DI: Daini Asia, San Piero a Grado (PI)

2° CLASSIFICATO SEZ. C: “Me and Ansia forever” DI: Dinelli Delia, San Piero a Grado (PI)

1° CLASSIFICATO SEZ. C: “Quell’autunno” DI: Lazzereschi Giulia, Pontedera (PI)

Sez D – POESIA RAGAZZI

SEGNALATO SEZ. D: “La bellezza dell’imperfezione” DI: Biasci Alice, San Piero a Grado (PI)

SEGNALATO SEZ. D: “Cara mamma” DI: Bytyci Selda, San Piero a Grado (PI)

3° CLASSIFICATO SEZ. D: “Un’altra me” DI: Muca Emanuela, San Piero a Grado (PI)

2° CLASSIFICATO SEZ. D: “Solo alla fine” DI: Capuano Giulia, San Piero a Grado (PI)

1° CLASSIFICATO SEZ. D: “Come vetri” DI: D’Antuono Francesca, San Piero a Grado (PI)

Sez. E - Scuole Primarie

1° CLASSIFICATO SEZ. E: Scuola Primaria Manlio Rossi Doria Torella dei Lombardi (Av) ex aequo Scuola Primaria Giovanni Pascoli Capanne (Pi)

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno