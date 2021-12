Raccolta per colletta alimentare, superate le 2 tonnellate a Castelfiorentino

La “piccola spesa” a beneficio delle famiglie bisognose ha avuto un grande successo a Castelfiorentino. Quasi sessanta volontari sono stati impegnati sabato nella raccolta promossa in tutta Italia dal Banco Alimentare, con un risultato finale in netta crescita rispetto al 2019 (quella del 2020 non ebbe luogo, per motivi legati al Covid 19). Al termine della giornata sono stati infatti conteggiati ben 2.145 kg. di prodotti ripartiti in 187 colli, rispetto ai 1.647 kg. e i 149 colli di due anni fa.

A Castelfiorentino, la “Colletta Alimentare” – iniziativa patrocinata dal Comune di Castelfiorentino - è stata svolta presso i supermercati Carrefour, Penny, Di Più, Ekom-Sk, Lidl. grazie alla disponibilità prestata dai volontari della Misericordia, Caritas Interparrocchiale, AVO, Auser Filo Argento, Casa Famiglia, Cooperativa Piccolo Principe, semplici cittadini.

“Colgo l'occasione – sottolinea il responsabile di zona per la colletta alimentare nazionale - per rivolgere un ringraziamento a chi, per ovvi motivi, non ha potuto partecipare ma ci è stato vicino col cuore, e un invito a tutti coloro che non hanno partecipato di essere con noi il prossimo anno, poiché aiutare il prossimo è un dovere di tutti indipendentemente dal fatto che su altre questioni si possa avere opinioni diverse. Un grazie particolare va a tre persone, una di Avo, una della Misericordia, un privato, che si sono prestati a coprire più turni e contribuito alla buona riuscita della Colletta dove altre 55 persone si sono adoperate come volontari. Questo risultato è dovuto al buon cuore di chi ha donato ma anche a tutti coloro che hanno prestato la loro opera nei vari supermercati”.

“Nonostante le difficoltà vissute in questi ultimi due anni a causa della pandemia - sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi – i castellani hanno dimostrato il loro buon cuore, rinnovando la loro adesione concreta a una delle iniziative più sentite del nostro territorio. Per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno voluto fare una “piccola spesa” a beneficio delle famiglie in stato di bisogno, i volontari che si sono prodigati anche nello spiegare le modalità della raccolta e le associazioni che hanno partecipato a questa campagna di solidarietà. Non sappiamo se da questa pandemia ne usciremo migliori, ma sabato è stata una bella giornata.”

Si ricorda che quest’anno l’iniziativa promossa dal Banco Alimentare non si esaurisce nella giornata di sabato. Fino al 5 dicembre sarà infatti possibile presso il Carrefour di Castelfiorentino proseguire la “colletta alimentare” con la modalità delle apposite “card” che verranno poi “convertite” in cibo da distribuire alle famiglie bisognose.C

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa