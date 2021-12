Raccontare la violenza sulle donne, incontro a Pistoia con Ilaria Sagaria e Agnese Pini

Il venticinque novembre è stata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. I continui femminicidi e il recente episodio di molestia sessuale ai danni della giornalista sportiva al termine della partita Empoli-Fiorentina sono la prova che ogni giorno dell’anno dovrebbe essere vissuto come il venticinque novembre.

Per questo come Conferenza delle Donne Democratiche di Pistoia abbiamo organizzato per sabato 4 dicembre alle ore 16.30 alla Casa del Popolo di Bottegone, in via Fiorentina 697 a Pistoia, un evento intitolato “Raccontare la violenza - importanza e difficoltà di raccontarla tra arte e giornalismo”.

Si confronteranno sul tema Ilaria Sagaria, fotografa, docente di grafica e fotografia che sta esponendo alla Galleria degli Uffizi la mostra fotografica personale “Lo sfregio”, ed Agnese Pini, giornalista e dirigente del quotidiano nazionale “La Nazione” dal 2019.

L'incontro è all'interno del cartellone di eventi della Notte Rossa Arci Toscana che anche a Pistoia coinvolgerà numerosi circoli ARCI della provincia.

Fonte: Ufficio Stampa