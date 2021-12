Rapinarono tabaccheria con mazza da baseball: fermati due giovanissimi. Sospettati di altri 9 furti

Sono stati rintracciati gli autori di una rapina in una tabaccheria avvenuta a Querceta la sera del 22 novembre. Si tratta di due giovanissimi: un 20enne nato in Russia, ma residente in Versilia anche se attualmente senza fissa dimora, ed un 15enne nato a Poggibonsi, ma residente a Viareggio.

I due, camuffati con mascherine, intorno alle ore 20, entrarono nell'esercizio, minacciarono la titolare di 31 anni e facendosi consegnare circa 300-400 euro. Uno di loro aveva in mano una mazza da baseball. La polizia ha visionato le telecamere e grazie anche alle testimonianze di alcuni testimoni si è riuscito a risalire ai due.

I due sono gli autori anche di un furto messo a segno alla piscina di Forte dei Marmi. La polizia indaga se siano responsabili anche di altri colpi: in particolare si sta concentrando l'attenzione su nove furti avvenuti a Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Viareggio, fra cui quello di una pistola.

Il maggiorenne si trova nel carcere di Massa. Il minore è stato affidato ad un parente a Viareggio.