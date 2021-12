Sapori d'autunno, appuntamento a Ponte a Cappiano

L'associazione Il Ponte Mediceo, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, promuove un pomeriggio dedicato ai sapori d'autunno. Domenica 5 dicembre, in piazza Donnini a Ponte a Cappiano, saranno allestiti stand con degustazione di castagnaccio, caldarroste, necci e vin brûlé. L'evento si svolgerà dalle ore 15 alle 20 e, in caso di maltempo, sarà annullato. In programma una seconda giornata anche domenica 9 gennaio. Maggiori informazioni al numero 348 7639715.

Si ricorda che l'accesso agli stand sarà consentito soltanto alle persone munite di Green pass.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa