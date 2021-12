Use, uno sguardo ai risultati del vivaio

Il punto sul vivaio maschile e femminile dell'Use.



Vivaio Biancorosso Sesa



Under 19 Eccellenza



Montevarchi-Biancorosso Sesa 43-66

Biancorosso Sesa

Berardi 15, Menichetti 10, Cappelletti 4, Cerchiaro 13, Giannone 9, Maltomini 2, Mazzoni 7, Pozzolini 2, Azzato, Baccetti, Freda, Sabatino 4. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)



Under 19 Gold



Laurenziana-Biancorosso Sesa 67-52

Biancorosso Sesa

Rosselli 9, Nencioni 10, Sani 3, Morosi, Desideri 13, Montagnani 2, Bellucci 2, Crociani 8, Piccini, Dianda, Ciampi 5. All. Calandra (ass. Tognelli)



Under 17 Eccellenza



Biancorosso Sesa-La Spezia 75-47

Biancorosso Sesa

Fogli 22, Pistolesi 10, Chiarugi 3, Tognelli 5, Ferrario 8, Montagnaro 2, Giacomelli 12, Cerchiaro 3, Bellucci 2, Aramini, Pescini, Cei. All. Calandra (ass. Marco Freschi/Luca Freschi)



Under 15 Eccellenza



Mens Sana-Biancorosso Sesa 71-69

Biancorosso Sesa

Ramazzotti 12, Lamporesi 8, Baldacci 2, Marini 6, Fiorini 3, Becarelli 2, Tognelli 12, Napolitano 2, Panchetti, Biondi 8, Giantini 4, Regini 10. All. Valentino (ass. Mazzoni)



Under 17 Gold



Prato Basket Giovane-Biancorosso Sesa 78-40

Biancorosso Sesa

Tosti, Gambassi, Spinelli 12, Campaniello 6, Tavanti 2, Beconcini 2, Fanciullacci 3, Rocchini 5, Fabrizzi 4, Gerboni 6, Parentini, Nencini. All. Marco Freschi (ass. Luca Freschi)



Under 15 Regionale



Biancorosso Sesa-Calcinaia 28-73

Biancorosso Sesa

Tabaglio, Andriani, Mannocci, Salvadori 2, Fiaschi, Pucci 5, Parlanti 1, Torchia 3, Mazzantini, Masoni 4, Tripodi 8, Albanese 6 . All. Del Meglio



Under 14 Elite



Biancorosso Sesa-Virtus Siena 60-89

Biancorosso Sesa

Lacerra, Miccinesi 6, Casini 21, Ancillotti 12, Chelini 3, Mancini, Gerboni 2, Reyes 6, Alfaroli, Donati, Corsi 10, Mannini. All. Del Meglio



Under 14 Regionale



Biancorosso Sesa-Virtus Certaldo 33-55

Biancorosso Sesa

Stortini, Gergees, Betti, Pedrotti, Melani, Roselli 6, Boldrini 2, Piano 9, Fontanelli 15, Rocchini 1, Rogai. All. Tognelli





Vivaio Use Rosa Scotti



Under 19 femminile



Use Rosa Scotti-Prato 67-22

Use Rosa Scotti

Abdyli M. 8, Lepori 4, Ruffini 18, Ancillotti 4, Antonini 12, Fiaschi 3, Pezzatini 4, Cinelli 8, Ugolini 2, L’Ala 4, Capaccioli, Basile. All. Ferradini



Under 17 femminile



Castelfiorentino-Use Rosa Scotti 25-95

Use Rosa Scotti

Capaccioli, Fiaschi 15, Pilastri 12, Bertaccini E. 11, Melino, Antonini 17, Pezzatini 2, Barbella 18, L’Ala 2, Giunti 4, Chelini 14. All. Cesaro



Under 14 femminile



Use Rosa Scotti-Cmb Valdarno 31-90

Use Rosa Scotti

Gargiani 21, Scali 6, Corsi 2 Bartolini 2, Francioli, Orienti, Niang, Ugolini, Mazzini, Ancillotti, Gargiani. All. Toccafondi (ass. Bagni)





Fonte: Use Basket Empoli