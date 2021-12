A Certaldo alto i Professori del Maggio Musicale Fiorentino

Concerto da non perdere alla vigilia della festività dell'8 dicembre 2021, a Certaldo alto. La chiesa di San Tommaso e Prospero, nel complesso museale di Palazzo Pretorio, martedì 7 dicembre alle 21, aprirà le porte ai Professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per una serata parte del calendario di iniziative del "Maggio Metropolitano 2021", a cura del Maggio Musicale Fiorentino e della Città Metropolitana di Firenze.

Al corno si esibirà Emanuele Urso, al violino Salvatore Quaranta e al pianoforte Edoardo Barsotti: proporranno brani di Lennox Berkeley, in particolare il Trio op. 44 per corno, violino e pianoforte (Allegro, Lento, Tema con variazioni), di Johannes Brahms il Trio in mi bemolle maggiore op. 40 per violino, corno e pianoforte, e infine Intermezzo da "Manon Lescaut" (arrangiamento di Carmen Fizzarotti) di Giacomo Puccini.

L'ingresso al concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Certaldo, sarà gratuito. Tuttavia per partecipare all'evento, che si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, sarà necessario esibire il Green Pass come da normativa nazionale. Accesso consentito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria del museo allo 0571 661219 (chiusa il martedì) o l’ufficio Eventi del Comune di Certaldo allo 0571 661309.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa