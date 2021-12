Motociclista aggredisce volontario dell'associazione anziani a Calenzano

Questa mattina un volontario dell’associazione anziani di Calenzano, che stava svolgendo il servizio davanti alla scuola primaria di Settimello, è stato aggredito da un motociclista.

L’uomo stava aiutando bambini e genitori ad attraversare sulle strisce pedonali, sotto la pioggia battente. Ha sporto la paletta per intimare al motociclista di fermarsi. Questo non solo non si è fermato, ma è sceso dal mezzo e lo ha aggredito malmenandolo. La vittima dell’aggressione si trova ora al pronto soccorso.

“Piena condanna da parte dell’Amministrazione per i fatti di questa mattina – ha commentato il Sindaco Riccardo Prestini -. Un gesto inqualificabile, di fronte alla legittima richiesta di fermarsi sulle strisce pedonali. Il servizio che l’associazione anziani svolge davanti alle scuole per conto del Comune, serve proprio a dare una protezione in più agli alunni e alle loro famiglie. Piena solidarietà da parte di tutta l’Amministrazione”.

La Polizia Municipale sta visionando le immagini della telecamera di sorveglianza, si stanno inoltre raccogliendo documentazioni fotografiche e testimonianze di quanto avvenuto questa mattina.