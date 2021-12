Aggressione nel match contro la Rondinella: Ssd Fiesole contro i daspo ai tesserati

La Ssd Fiesole non ci sta e non usa mezze misure nel commentare i daspo emessi dal questore di Firenze contro quattro suoi tesserati, denunciati nell'ambito delle indagini sull'aggressione ad alcuni calciatori e componenti dello staff tecnico della Rondinella, avvenuta il 30 ottobre scorso fuori dal campo sportivo delle Caldine di Fiesole.

Oltre ai tesserati fiesolani, sono stati raggiunti da daspo due spettatori e tutti e sei sono stati denunciati per lesioni e percosse.

"La Ssd Fiesole calcio, non avendo trovato alcun riscontro alla ricostruzione dei fatti così come riferiti ai media e da essi riportati, ritiene illegittimo il daspo applicato nei confronti dei quattro propri atleti, i quali sono rimasti del tutto estranei agli scontri" si legge nella nota della società, secondo la quale i propri calciatori non avrebbero preso parte alle violenze.

Dopo aver condotto indagini interne, la Fiesole Calcio è sicura che, dei quattro calciatori condannati, tre avrebbero solo assistito alla scena, mentre un quarto si sarebbe trovato addirittura negli spogliatoi.

Per questo, “la Ssd Fiesole calcio non accetta di essere ritenuta in alcun modo responsabile o addirittura complice di fatti di violenza avvenuti".