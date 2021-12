Alloggi per persone con disabilità, FdI-Cdx: interrogazione su gestione e assegnazione

In occasione della Giornata internazionale delle Persone con Disabilità, il gruppo consiliare di “Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli” annuncia la presentazione di un’interrogazione sulla gestione e assegnazione degli alloggi di residenza pubblica a persone portatrici di disabilità.

I Consiglieri comunali, insieme a Isacco Cantini, Responsabile per la Provincia di Firenze del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità FdI, desiderano "capire se effettivamente gli alloggi assegnati a persone disabili siano privi di barriere architettoniche e consentano loro una vera ed effettiva vita indipendente ed inclusiva nella società che li circonda. L’argomento non è nuovo. L’interrogazione viene presentata per la seconda volta, dopo che le risposte ricevute da Publicasa S.p.A. in quell’occasione, su quanti disabili godono degli alloggi ERP e sui fondi per le ristrutturazioni, non sono apparse del tutto soddisfacenti.

In più di un’occasione il gruppo consiliare ha rappresentato l’esigenza di politiche adeguate per le persone con disabilità e le loro famiglie. Lo ha fatto tramite mozioni, interrogazioni, emendamenti al DUP. Di recente, ha ottenuto l’impegno da parte dell’amministrazione, confermato anche nel PUMS, di adeguare l’altezza dei marciapiedi di tutto il territorio empolese, perché questi non rappresentino più una barriera architettonica. Ha richiesto che i siti web e le applicazioni istituzionali siano programmati in modo tale da essere facilmente accessibili. Infine, senza esaurire le azioni intraprese, ha sollecitato l’ammodernamento del Centro disabili di Cerbaiola e si è attivato perché anche la piscina comunale fosse accessibile ai soggetti disabili.

È intenzione del gruppo consiliare continuare ad impegnarsi, durante tutto il mandato, per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità".

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli