Fanno esplodere il bancomat ma la cassaforte non si apre: ladri fuggono a mani vuote a Scandicci

Questa notte a Scandicci colpo fallito da parte dei ladri che hanno tentato di rubare il denaro da uno sportello bancomat ma, dopo l'esplosione, sono fuggiti a mani vuote.

È successo intorno alle 3.30 all'ufficio postale in via del Botteghino. I malviventi hanno prima fatto esplodere lo sportello, per aprilo e portare via il denaro. La deflagrazione però avrebbe solo provocato danni al bancomat, senza aprire la cassaforte dove sono contenute le banconote. I ladri sono dunque scappati via, senza prendere nulla. Sul posto sono intervenuti carabinieri e artificieri.