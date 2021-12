Concerto di Natale alla chiesa di Santa Maria a Petroio

Il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana-Vinci organizza il “Concerto di Natale”. Sabato 18 dicembre alle ore 18:30 presso la chiesa di Santa Maria a Petroio, nota per la sua importanza storica e per lo spettacolare presepe che ogni anno accoglie numerosi visitatori, insegnanti e allievi del CFCM si esibiranno in un concerto di musiche e canti natalizi della tradizione europea e gospel, un'occasione per scambiarci gli auguri per le feste nella settimana che precede il Santo Natale. Al concerto parteciperà l'associazione “Abbracciami APS” che opera a sostegno dell'autismo e delle altre disabilità in favore della quale si svolgerà una raccolta fondi.

"Siamo contenti ed emozionati di tornare a fare musica insieme e di offrire alla comunità un'occasione di condivisione e vicinanza soprattutto visto il periodo triste e difficile che stiamo vivendo. La musica, forse più di ogni altra arte, è portatrice di messaggi di pace e di solidarietà, di inclusione e socializzazione, e crediamo che sia proprio quello di cui le persone hanno bisogno, non solo a Natale ma durante tutto l'anno e tutta la vita."

Fonte: Ufficio stampa