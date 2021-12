Corso Mazzini a Figline riapre e torna dai cittadini senza barriere architettoniche

Ha riaperto oggi, nonostante la pioggia, corso Mazzini, che da questo pomeriggio si presenta con nuovi marciapiedi (con tanto di abbattimento di barriere architettoniche) e che sarà inaugurato sabato 4 dicembre alle 15, in occasione dell'accensione delle luminarie e del momento di festa, animato dal Corteo storico delle Contrade di Figline e dagli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini e organizzato dalla Pro loco Marsilio Ficino e dal CCN “Il Granaio”. Dopo il taglio del nastro, la sfilata delle Contrade proseguirà verso piazza Ficino, dove si esibiranno gli Sbandieratori.

Dalle 14,30 in poi, fino al termine della manifestazione, sarà necessario interdire la sosta su corso Mazzini.

I DETTAGLI DEGLI INTERVENTI - Si chiude ufficialmente, quindi, il cantiere nel centro storico figlinese, che ha interessato corso Matteotti prima e i due tratti di corso Mazzini subito dopo. In entrambi i casi, sono stati realizzati nuovi marciapiedi in pietra aumentandone la larghezza rispetto a quelli precedentemente esistenti, che sono stati demoliti e completamente ricostruiti utilizzando delle lastre di pietra rigata in continuità con quelle di piazza Ficino, così da uniformare esteticamente le vie principali del centro storico. Anche gli attraversamenti pedonali sono stati realizzati in pietra, creando dei rialzi che funzionino anche come mini-dosso per rallentare le auto in transito.

In corso Matteotti e nel primo tratto di corso Mazzini (piazza Ficino-via Brunone Bianchi) i marciapiedi sono completamente a raso strada; nel secondo tratto di corso Mazzini (via Bianchi-piazza 25 Aprile) sono invece realizzati nella maniera tradizionale, in modo da conservare le aree di sosta.

Si tratta di un progetto da oltre 400mila euro complessivi, che fa parte del più ampio pacchetto da oltre 1 milione di euro per la valorizzazione dell’area interna alle antiche mura di Figline e che comprende la nuova illuminazione di piazza Ficino, il potenziamento del sistema di videosorveglianza, i nuovi arredi urbani e la riqualificazione dell’area dei giardini Del Puglia.

“Siamo felici di chiudere l’anno avendo realizzando uno dei principali interventi di riqualificazione del nostro centro storico – commenta il vicesindaco Enrico Buoncompagni, con delega ai Lavori pubblici -. Il prossimo a partire, entro la metà del nuovo anno, sarà la nuova illuminazione di piazza Ficino, che contribuirà a dar ‘nuova luce’ al cuore della nostra città. Invito tutti a partecipare al momento di festa fissato per sabato pomeriggio, per il quale ringrazio Pro loco Ficino e CCN Il Granaio. Sono proprio i commercianti del centro in maniera particolare, infatti, ad averci invitato in questa occasione a inaugurare i nuovi corsi, come già avevano avuto modo di fare in autonomia a fine agosto, quando con una cena hanno festeggiato informalmente il restyling di corso Matteotti e del primo tratto di corso Mazzini”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno