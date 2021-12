I disegni di Pacciani, ritenuto il Mostro di Firenze, in vendita online

Si torna a parlare di Pietro Pacciani, il contadino di Mercatale (San Casciano in Val di Pesa) ritenuto il Mostro di Firenze. Pacciani quando era detenuto in carcere, tra il 1994 e il 1996 e subito dopo essere uscito di cella, disegnò alcune opere. Alcune di queste sono state messe in vendita online, come riportato oggi da La Nazione di Lucca. Le opere in vendita, 12 stampe litografiche di alta qualità, sono di proprietà della "Falco Investigazioni" di Lucca. All'epoca il titolare di quest'ultima era Davide Cannella, che fu consulente di parte di Pacciani. Nei giorni scorsi questi disegni sono stati messi in vendita in rete al prezzo bloccato di 960 euro per l'intero lotto delle 12 litografie a tiratura limitata. Le opere, con tanto di autentica, furono realizzate nel 1996 per riprodurre i disegni originali eseguiti da Pietro Pacciani.

Ad occuparsi dell'operazione online è la famiglia Cannella, che ha spiegato come le litografie abbiano riscontrato molto interesse nei confronti di "un collezionismo particolare", legato anche a criminologi e studiosi convinti che attraverso l'analisi dei disegni "si possa risalire ad analisi psichiche approfondite di certi disturbi".

I disegni di Pacciani furono già oggetto di notizia, questa volta di stampo benefico. Nel settembre del 2019 furono messe in vendita 150 copie dei disegni di quello che è ritenuto essere stato il Mostro di Firenze, il cui ricavato andò in beneficenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze (Qui la notizia).

Risale invece a circa due settimane fa la scomparsa del 'super investigatore' della polizia del Mostro di Firenze, ovvero Ruggero Perugini. Ai tempi delle indagini Perugini era a capo della squadra mobile e fino al 1992 ha diretto la sezione 'antimostro', anno in cui ci fu la perquisizione a casa di Pietro Pacciani e il successivo arresto.