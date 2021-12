Ex Wass di Livorno, Salvetti e Simoncini incontrano i lavoratori

Il sindaco Luca Salvetti e l'assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini hanno incontrato questo pomeriggio i rappresentanti dei lavoratori di Leonardo, ex Wass. Presente la Rsu insieme ai segretari provinciali di Film, Fiom e Uilm.

Le organizzazioni sindacali hanno informato delle preoccupazioni rispetto alle prospettive dell'impianto di Livorno derivanti dalle ipotesi di cessione circolate in questi giorni e confermate anche da recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Profumo e hanno informato dello sciopero nazionale promosso per il 6 dicembre a difesa del futuro del settore.

Sindaco e Assessore nell'esprimere solidarietà ai lavoratori anche in vista dello sciopero di lunedì 6 dicembre hanno ricordato le iniziative messe in campo nei giorni scorsi con le quali è stato chiesto al Governo e alla Regione di mettere in atto ogni iniziativa per salvaguardare, oltre all'occupazione, anche la qualità e la professionalità del sito di Livorno sottolineando il valore delle attività che vi si svolgono anche dal punto di vista della difesa del Paese.

Il sindaco ha quindi preso l'impegno di cogliere tutte le occasioni possibili per confrontarsi con il Governo nazionale al fine di ottenere rassicurazioni e garanzie rispetto alle preoccupazioni condivise con le organizzazioni sindacali.

E' stato infine deciso che dopo l'incontro di oggi sarà tenuto aperto un canale di comunicazione tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali in modo tale da poter condividere iniziative e interventi a tutela del sito ex Wass di Livorno.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa