Fermato dalla Polizia Municipale di Firenze con 17 dosi di cocaina in auto: arrestato

Lo hanno riconosciuto mentre transitava in auto e lo hanno fermato per un controllo durante il quale hanno trovato 17 dosi di cocaina. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine come spacciatore e arrestato dalla Polizia Municipale martedì pomeriggio. Le pattuglie del Reparto Antidegrado e dell’Autoreparto hanno fermato il veicolo mentre transitava in viale Petrarca dopo aver riconosciuto alla guida una persona già arrestata dagli stessi agenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il comportamento agitato del conducente ha insospettito gli agenti che, con l'ausilio dell'unità cinofila Geremy della Guardia di Finanza, hanno ispezionato l’auto trovando, ben nascosti sotto la pedaliera tra lo strato di materiale isolante e la scocca del mezzo, 17 dosi di cocaina già confezionate per un peso totale di circa 10 grammi oltre ad un frammento di hashish.

A quel punto gli agenti si sono recati a casa dell’uomo dove hanno sequestrato 360 euro, presumibilmente provento dell'attività illecita. Per lo spacciatore, cittadino straniero, fino all'aprile destinatario di provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Firenze, sono scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa