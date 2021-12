Nuovo polo scolastico 0-6 a Montespertoli, nel 2022 gara per i lavori

Continua la programmazione degli investimenti per l'edilizia scolastica nel Comune di Montespertoli. L'Amministrazione Comunale ha infatti approvato di recente un nuovo studio di fattibilità per la suddivisione delle opere di urbanizzazione del nuovo polo scolastico del capoluogo in due stralci funzionali, da realizzarsi in momenti diversi. In particolare, il nuovo studio di fattibilità approvato prevede un investimento complessivo da parte dell'Amministrazione Comunale di 2 milioni di EURO, 1.4 dei quali previsti per il primo lotto dei lavori che comprende l'asfaltatura di via Schiavone, la realizzazione dell'accesso al Polo 0-6 e la rotonda che connette via dello Schiavone a via Montelupo. Questo primo stralcio del progetto è fondamentale per adeguare la viabilità sia al nuovo Polo 0-6 sia al nuovo Polo della Salute, che sorgerà al lato opposto di via dello Schiavone rispetto al polo scolastico.

Contestualmente l'Amministrazione Comunale ha anche adeguato il quadro economico del progetto per la realizzazione del Polo d'infanzia 0-6, tenendo di conto dell'aumento del costo dei materiali che si è verificato nel recente periodo. I maggiori oneri (poco più di 1 milione di EURO) saranno a carico del bilancio comunale, mentre rimane la previsione di copertura da 3 milioni di EURO con i fondi Next Generation EU intercettati dall'Amministrazione attraverso il bando per asili nido e scuole d'infanzia predisposto dal Ministero dell'Istruzione. Una volta emanato il decreto di assegnazione definitiva delle risorse, il Comune di Montespertoli potrà procedere con le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Prosegue, nel frattempo, la progettazione di dettaglio, per cui è stato già fatto l'affidamento a uno studio di progettazione. L'idea di base è quella di riunire asilo nido e scuola d'infanzia in un'unica struttura all'avanguardia, che garantisca continuità educativa e metta al centro i bisogni dei più piccoli nei loro primi sei anni di vita.

"L'edilizia scolastica e le opere connesse al nuovo polo scolastico rappresentano, complessivamente, lo sforzo economico più ampio dell'Amministrazione Comunale da decenni. Si tratta di una scelta di campo netta, orientata a concentrare le risorse sul futuro delle nostre comunità e sull'educazione. Siamo fiduciosi di poter far partire i lavori per trasformare l'area della valle del Turbone entro la fine del mandato. A questo proposito siamo orgogliosi di aver vinto un bando ad hoc per l'edilizia scolastica e per il Polo 0-6 in particolare, che diventerà un fiore all'occhiello per tutto il territorio" commenta il Vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici.