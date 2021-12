Giornata internazionale persone con disabilità, Montemurlo inaugura sportello di ascolto e panchina

Il Comune di Montemurlo dedica una panchina ai diritti delle persone con disabilità e lo fa proprio domani, 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta nel 1992 dalle Nazioni Unite e che quest'anno vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica il diritto all'inclusione nella scuola a quella nel mondo del lavoro.

L'inaugurazione si svolgerà domani alle ore 14,30 al giardino “Mahatma Gandhi” di via Toti a Oste. La panchina avrà i colori simbolo della giornata: blu, verde, giallo e arancio e coincide con l'apertura dello sportello “AltraAbilità”, voluto dal Comune di Montemurlo per offrire uno spazio di ascolto e di informazione per le persone con disabilità. Lo sportello sarà attivo, dunque, ogni primo martedì del mese dalle ore 10 alle 12 e ogni terzo venerdì del mese dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e offrirà informazioni inerenti le tematiche della disabilità, ma anche su opportunità per il tempo libero. Il numero di telefono a cui gli utenti potranno rivolgersi durante l'orario di apertura dello Sportello AltraAbilità è lo 0574/558564 mentre l'indirizzo mail a cui possono scrivere è: altrabilita@comune.montemurlo.po.it.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa