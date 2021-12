Un uomo di 62anni ha perso la vita questa mattina ad Abetone Cutigliano (Pistoia) in seguito a un incidente stradale. Giunto in via Le Motte verso le 11.30, il 62enne ha perso il controllo della sua auto, finendo giù per una scarpata e facendo un volo di diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo l'uomo ormai senza vita.

Le cause del sinistro sono ancora da accertare.