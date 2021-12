Il premio Enti locali dello Smartphone d’oro 2021: trionfa Figline e Incisa Valdarno

Primo posto nella sezione Enti Locali per il Comune di Figline e Incisa Valdarno, che oggi è stato premiato a Roma con lo Smartphone d’oro 2021, il riconoscimento annuale che l’associazione PA Social conferisce alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini realizzate attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

Il Comune si era candidato presentando uno degli spot della campagna di comunicazione istituzionale “Un tu lo sai..?”, lanciata sui social nel mese di ottobre con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini all’uso dei canali di informazione dell’ente. Si tratta una “mini-serie” Youtube dedicata agli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune e consiste in cinque sketch a cura della compagnia teatrale valdarnese Kanterstrasse e realizzati con Blanket Studio. C’è la sitcom anni Settanta, c’è il notiziario regionale, il documentario, la televendita e persino il tutorial: brevi video da due minuti ciascuno, che mettono in scena (con tanta ironia) l’importanza di conoscere e utilizzare i canali del Comune di Figline e Incisa Valdarno per ottenere informazioni utili sulle materie di sua competenza: dai bandi alla viabilità, dagli eventi ai servizi, dalle allerte meteo alla chiusura delle strade. La regia, il montaggio e la realizzazione tecnica sono invece di Blanket.

Per vedere i cinque video clicca qui.

A conferire il primo premio nella sezione Enti Locali (ex equo con il Comune di Campoformido) è stato il presidente di PA Social Francesco Di Costanzo, dopo che una giuria scientifica di esperti composta da importanti esponenti del mondo del giornalismo, della comunicazione, del digitale e dell’innovazione, nonché di una giuria popolare e i soci dell’associazione PA Social aveva vagliato gli oltre 60 video in concorso: tra gli Enti Locali che hanno presentato la propria candidatura citiamo Firenze, Arezzo, Palermo, Bergamo, Trieste, Regione Lazio, Puglia, Liguria, Abruzzo.

“Ringraziamo la giuria di esperi, la giuria popolare e gli altri social di PA Social per il riconoscimento – spiega Samuele Venturi, responsabile Cultura e Marketing del Comune -, ma soprattutto per creare momenti di confronto e di crescita professionale per un settore, come quello della comunicazione pubblica, in cui restare al passo delle nuove tecnologie e dei nuovi format rappresenta un valore da mettere al servizio dei cittadini. È a loro che ci rivolgiamo ogni giorno, informandoli e rispondendo alle loro domande per cercare, nel nostro piccolo, di migliorare il loro rapporto con la pubblica amministrazione. Non sempre è facile riuscirci, ma tutti i giorni anche nel Comune di Figline e Incisa Valdarno c’è un gruppo di persone che ci prova”.

“Per la nostra città è un bel riconoscimento - commenta la sindaca Giulia Mugnai -, frutto di un lavoro costante e continuo iniziato da diversi anni e che vede al lavoro professionisti della comunicazione. Ogni giorno, come avvenuto anche nel periodo dei vari lockdown, non ci fanno mancare notizie che riguardano la nostra città: lo fanno sempre silenziosamente, dietro le quinte, ma oggi ci tengo a citarli, quindi un grazie a Samuele Venturi, Andrea Tani e Sonia Muraca per lo Smartphone d’oro ma soprattutto per l’impegno profuso al servizio della comunità”.

Per conoscere gli altri premi conferiti (quello generale è andato all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari) è possibile visitare il sito www.pasocial.info.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa