In arrivo a Empoli la 'Palestra Popolare' nel Centro Sociale Intifada: "Sport per tutti"

Sta per arrivare a Empoli il progetto della Palestra Popolare. Nascerà da Csa Intifada e Empoli Antifascista nel Centro Sociale Intifada e, come spiegato dagli organizzatori, "la nostra idea è promuovere uno spazio per l'attività sportiva e la socializzazione, con costi accessibili e aperto a tutte e tutti".

"Lo sport come diritto per tutte e tutti è l'idea che ci spinge alla creazione della Palestra Popolare - spiegano ancora in una nota Csa Intifada e Empoli antifascista - con l’obbiettivo di creare un percorso collettivo per stare insieme e per divertirci, mentre ci prendiamo cura dei nostri corpi e delle nostre relazioni". Nella Palestra Popolare lo sport è vissuto "come un momento di attività fisica da fare insieme, senza pretese, senza lo stress del risultato, ma come spazio per divertirsi e per stare bene. Come abbiamo imparato durante la pandemia e dalle compagne femministe, la cura di noi stessi è un aspetto fondamentale delle nostre vite, un qualcosa che spesso sottovalutiamo o invisibilizziamo, ma che invece è necessario proteggere e promuovere, a partire dal prendersi cura delle nostre relazioni, dei nostri sogni, delle reti di solidarietà e reciprocità in cui siamo inseriti. Lo sport è una di queste attività e di quei momenti per curare il nostro corpo e le nostre menti".

Tutti possono partecipare alla Palestra Popolare, spiegano ancora i promotori, dove ci saranno "due maestri professionisti di Boxe & Muay Thai e anche il corso di autodifesa per donne". Per aderire "si richiede solo di avere voglia di stare insieme, di preoccuparci collettivamente dei nostri corpi e le nostre relazioni, per costruire un sogno collettivo. Prendiamoci cura di noi stesse e di noi stessi! Diciamo no alla competizione, al risultato e al denaro, come elementi che mediano il nostro rapporto con lo sport e con noi stessi" concludono Csa Intifada e Empoli Antifascista, annunciando l'arrivo a breve della Palestra Popolare.