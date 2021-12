Laboratori e campus a Empoli per i 'Mu6ei in festa'

«Promuovere un intrattenimento di carattere culturale, denso di contenuti legati alla nostra città, è fondamentale per fare dei giorni di festa che precedono e seguono il Natale, un momento di arricchimento per tutti i cittadini - dichiara Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli -. I nostri musei conservano capolavori degni dei musei delle grandi città e sono una risorsa inestinguibile a disposizione di grandi e piccoli. Con questo spirito e con l’intento di offrire l’opportunità di trascorrervi del tempo di qualità, nasce questa rassegna di iniziative».

Nel periodo delle festività natalizie e di fine anno i musei empolesi propongono un ricco e diversificato calendario di attività per adulti e bambini.

Si parte sabato 11 dicembre, con la visita inedita ‘Vergine Madre, figlia del tuo figlio’, dedicata alla figura di Maria attraverso l’analisi di alcune opere conservate presso il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la vicina chiesa di santo Stefano degli Agostiniani. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza, la lettura finale del Canto XXXIII del Paradiso di Dante a cura di Giallo Mare Minimal Teatro.

La domenica seguente, 12 dicembre, sarà invece la volta dei più piccoli che potranno creare degli originali doni durante il laboratorio ‘Intrecci natalizi’ che si terrà al Museo del Vetro.

Le visite che precedono il Natale si concludono il 18 dicembre con ‘Auguri in musica’ un tour guidato del Museo del Vetro che terminerà con un brindisi augurale accompagnato dall’ascolto di alcune melodie natalizie suonate da un quartetto d’archi.

Durante i giorni di chiusura delle scuole per le vacanze invernali i Mu6ei di Empoli organizzano due sessioni di campus natalizi ideali per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni.

Il primo, Creatori d’Arte, si terrà dal 27 al 31 dicembre e farà base al Museo del Vetro, il secondo Quante forme ha il colore, sarà più breve, dal 3 al 5 gennaio e si terrà presso la Casa Natale del Pontormo. Per entrambi i campus sono previste attività dalle 8.30 alle 13.

A chiusura della rassegna, sabato 8 gennaio, la visita Nacque Jacopo a Pontorme, con una guida d’eccezione, la direttrice dei Mu6ei, Cristina Gelli che, prendendo spunto da alcuni brani della vita di Pontormo scritta da Giorgio Vasari, condurrà gli ospiti alla scoperta della vicenda biografica e artistica di questo celebre artista.

Tutti gli eventi sono su prenotazione e per la partecipazione sarà richiesto ai maggiori di 12 anni il possesso del Green Pass come da normative nazionali.

PROGRAMMA

11 DICEMBRE, ORE 17

Museo della Collegiata

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio”

Visita guidata dedicata alla rappresentazione della figura della Vergine Maria in alcune delle più importanti opere provenienti dalle chiese e dai conventi del piviere empolese. Il percorso

toccherà il Museo della Collegiata e la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani e terminerà con la lettura del Canto XXXIII del Paradiso della Commedia di Dante.

Visita guidata gratuita, biglietto d’ingresso a pagamento

12 DICEMBRE, ORE 16.30

Museo del Vetro di Empoli

Intrecci natalizi

Nell’ambito della rassegna Famiglie al Museo, questo laboratorio di intreccio sarà dedicato alla realizzazione di piccoli doni.

Target: bambini da 6 a 11 anni

Costo: € 15.00 a famiglia

18 DICEMBRE, ORE 18

Museo del Vetro di Empoli

Auguri in musica

Visita guidata al Museo del Vetro che terminerà con un brindisi di auguri e con l’esibizione di un quartetto d’archi che eseguirà alcune melodie natalizie.

Visita guidata gratuita, biglietto d’ingresso a pagamento

27-31 DICEMBRE, ORE 8.30-13

Museo del Vetro di Empoli

Creatori d’arte

Un campus per ‘fare arte’ prendendo spunto dalle collezioni dei Musei di Empoli, sperimentando tecniche e materiali differenti, e verificando come la necessità di esprimersi attraverso i linguaggi dell’arte sia una costante attraverso i secoli.

Target: bambini da 6 a 11 anni

Costo campus: € 50.00 per partecipante

3-5 GENNAIO, ORE 8.30-13

Casa del Pontormo

Quante forme ha il colore

Nelle stanze dove Jacopo Carucci nacque e visse l’infanzia, protagonista assoluto sarà il colore, elemento simbolico della personalità di Jacopo, che verrà sperimentato dalla produzione alla rigenerazione in chiave contemporanea.

Target: bambini da 6 a 11 anni

Costo campus: € 30.00 per partecipante

8 GENNAIO, ORE 17

Casa del Pontormo

“Nacque Jacopo a Pontorme”

Prendendo spunto dalla lettura di alcuni brani tratti dalla Vita di Jacopo da Pontormo narrata da Giorgio Vasari nel suo “Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori”, la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli, racconterà le vicende dell’arte e della vita del Pontormo e accompagnerà i visitatori all’interno della casa natale.

Visita guidata gratuita

PRENOTAZIONI

La prenotazione è obbligatoria tramite e-mail empolimusei@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 76714.

MISURE ANTI-COVID

Viste le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure igieniche necessarie.

Per i ragazzi di età superiore a 12 anni e per gli adulti accompagnatori è necessario il possesso del Green Pass come da normativa nazionale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa