Lega Empolese Valdelsa, due mozioni contro la violenza sulle donne approvate all'unanimità

Nello scorso Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa il gruppo Lega ha proposto due mozioni in sostegno della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'impegno, volto a diffondere due pratiche utili per rispondere ad episodi di violenza sulle donne, è stato accolto dal consesso.

"Abbiamo chiesto di diffondere il più possibile il numero anti violenza e stalking 1522, oltre al recente gesto chiamato "Signal for help", condiviso sui social nei primi giorni della pandemia - spiega Eliseo Palazzo, Consigliere Lega e primo firmatario delle mozioni. L'idea è quella di far stampare sugli scontrini delle attività, delle farmacie e dei parcheggi dell'Empolese Valdelsa, la scritta "se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522". La costante presenza sul territorio di un avviso così importante, può essere da sprone per denunciare violenze e liberarsi da tali situazioni, per le donne che si trovano in difficoltà" spiega Palazzo.

"Con grande piacere il Consiglio ha votato all'unanimità i due atti, segno che vi sono intenzioni condivise, indipendentemente dallo schieramento politico. Anche l'approvazione della diffusione del Signal for help, gesto nuovo e non convenzionale, è molto positivo".

Infine il Consigliere chiude con una riflessione: "Sicuramente è stato fatto un primo passo per delle buone pratiche diffuse e dal carattere inter-istituzionale; nulla vieta, adesso a maggior ragione, di adoperarsi anche per programmare altri obiettivi in sostegno della figura femminile. Un sentito grazie alle operatrici e agli operatori che aiutano le donne vittime di violenza, un pensiero a chi ne subisce tutt'oggi e a chi, purtroppo, non è più fra noi".

"Lo sforzo delle istituzioni nella lotta alla violenza sulle donne è necessario anche per favorire un cambiamento culturale. Accanto a questo è necessario che siano dati alle donne gli strumenti per poter denunciare e ribellarsi alla violenza di uomini e chi siano organizzate sempre di più attività preposte a richiamare l’attenzione su un tema ancora così urgente" dichiara il Commissario Lega Empolese Valdelsa e Capogruppo ad Empoli Andrea Picchielli.

"Ringrazio il Consigliere Eliseo Palazzo per aver portato all'attenzione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa questi due atti e per la grande sensibilità alla tematica dimostrata in tutta la sua attività politica e consiliare" conclude Picchielli.