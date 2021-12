L'ex Seminario di San Miniato diventa la casa dei pellegrini: l'inaugurazione

Le Finestre del Seminario, il rifugio escursionistico nato all’interno dell’Ex Seminario Vescovile di San Miniato, si presenterà ufficialmente al territorio sabato 4 dicembre.

La cooperativa sociale Il Cammino di Casciana Terme Lari, alla quale è stata affidata la gestione della struttura di accoglienza, con un evento a invito rivolto a varie associazioni e punti di riferimento territoriali, illustrerà il progetto nato per accogliere pellegrini, visitatori delle bellezze di San Miniato e gruppi, che, nell’atmosfera dell’ex seminario, possono trovare l’atmosfera ideale per momenti di meditazione, di contemplazione e raccoglimento. La struttura comprende otto camere (tre singole, tre doppie, una matrimoniale e una tripla) e un’area comune con cucina.

“Gli spazi recuperati del Seminario Vescovile – afferma il vescovo di San Miniato, Monsignor Andrea Migliavacca - sono il frutto dell’impegno della Diocesi, con il contributo di Crédit Agricole e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, per adeguare un ambiente all’accoglienza. E’ un segno bello: quello di un Seminario aperto che accoglie, attento al territorio e al cammino dei fedeli. E’ per questo che la ristrutturazione ha reso disponibili alcuni spazi per l’accoglienza dei pellegrini e, in futuro, anche per situazioni particolari di bisogno. A partire da questo recupero, il Seminario si apre alla visita di tanti amici che possono scoprirne le bellezze”.

Già a partire da sabato 4 dicembre, infatti, gli invitati potranno godere dell’apertura straordinaria dell’ex Seminario – la prima di altre che si programmeranno in collaborazione con Le Finestre del Seminario - e partecipare a una visita guidata della Biblioteca antica, della cappella e del refettorio, alla quale si unirà anche un mini percorso del Museo Diocesano D’Arte Sacra e della Torre di Matilde.

“Siamo stati molto contenti – dice il presidente della cooperativa sociale Il Cammino, Matteo Lami – di essere stati coinvolti dalla Diocesi in questo progetto che, nell’atmosfera suggestiva del Ex Seminario Vescovile, riscopre il valore antico dell’accoglienza e tende un filo di continuità con il passato. L’accoglienza è un fondamento della mission della nostra cooperativa, che si occupa di creare servizi che esprimano attenzione all’altro, inclusione, e condivisione. Siamo convinti che Le Finestre del Seminario s’integrerà perfettamente con questi valori, in armonia con il territorio di San Miniato”.

Fonte: Il Cammino - Ufficio Stampa