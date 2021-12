L'Università di Firenze piange la docente Elena Biagi, "punto di riferimento di Ingegneria"

L'Università di Firenze piange la scomparsa di Elena Biagi, 65 anni, docente associata di Elettronica nella Scuola di Ingegneria. Biagi è venuta a mancare ieri, dopo una lunga malattia.

Nata a Firenze nel 1956, Elena Biagi ha iniziato la sua carriera presso l’Università di Firenze nel 1991, prima come ricercatrice universitaria e poi, dal 2001, come associata. "Fin dall’inizio della sua carriera accademica - scrive l'Università di Firenze - Elena Biagi è stata un punto di riferimento della Facoltà di Ingegneria nel settore dell’elettronica, contribuendo allo sviluppo del Laboratorio Ultrasuoni e Controlli non Distruttivi. Negli anni, ha svolto un’intensa attività di ricerca nel settore degli ultrasuoni e dell’optoelettronica, sviluppando sensori, metodi di misura e strumentazione per applicazioni industriali e diagnostica medica".

L'Ateneo fiorentino, in un messaggio di cordoglio, ricorda inoltre come le ricerche di Biagi "hanno portato a numerosi brevetti e pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, oltre che ad un intenso trasferimento tecnologico verso le aziende del territorio. Convinta sostenitrice dell’importanza della formazione accademica e professionale, ha sempre seguito con cura e passione i tanti studenti e dottorandi che si sono avvicendati nei suoi corsi e nel laboratorio".