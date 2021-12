Mercato del Martedì a Borgo San Lorenzo: arriva l'ok definitivo

Via libera definitivo al Mercato del Martedì nella collocazione attuale. Nel corso dell’ultima seduta il Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo, dopo la sperimentazione dell’ultima miglioria, ha approvato la variazione del piano del commercio.

Le ultime modifiche avevano previsto l’occupazione con gli espositori della parte antistante del Palazzo Comunale, la riapertura della viabilità tra Viale della Repubblica e Via Fiume verso Via Don Luigi Sturzo oltre allo spostamento di un banco in Piazza del Poggio.

Un passaggio importante che mette fine ad un lungo periodo di sperimentazione.

Una collocazione sicura che ha permesso al mercato di vivere nonostante le difficoltà legate alla Pandemia. Un lavoro che rappresenta un esempio per altre realtà.

“Abbiamo fatto la concertazione con le categorie ed abbiamo valutato nuovamente con la Polizia Municipale il tragitto, non ci sono state manifestate criticità, ma anzi apprezzamenti per il lavoro fatto - spiega l’assessora alle Attività Produttive di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi - ringrazio l’ufficio tecnico per l’attività non semplice portata avanti”.

Con l’occasione è stato anche migliorato il mercato del venerdì in base anche ad alcune criticità manifestate dall’Ufficio Tecnico.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa