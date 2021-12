Metodo Montessori, Greve in Chianti prima in Toscana

Greve in Chianti aspira a diventare un esempio regionale e nazionale con l’applicazione del pensiero montessoriano nell’intero ciclo della scuola statale, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Il metodo pedagogico fondato da Maria Montessori prosegue il suo cammino nel Chianti e, dopo essere stato introdotto per la prima volta in Toscana nella scuola pubblica grevigiana, con l’apertura di una sezione alla primaria di San Polo e due sezioni di ispirazione montessoriana alla scuola dell’Infanzia della stessa frazione, prova a compiere un salto e ad estendersi in altri plessi dell’Istituto comprensivo. Si apre, in forma sperimentale, nella scuola secondaria di primo grado di Greve in Chianti un nuovo percorso a indirizzo montessoriano rivolto ad una classe.

Si tratta di un progetto pilota, innovativo e inedito anche in questo caso nel panorama regionale e tra i pochi attivati in Italia, che scommette sull’introduzione del metodo laboratoriale ed esperienziale all’interno della scuola secondaria, secondo una collaborazione attiva da anni promossa, realizzata e condivisa dall’Istituto comprensivo, dal Comune e dall’Associazione Montessori Chianti. Per l’attivazione del progetto è fondamentale anche il ruolo dell’Istituto comprensivo della scuola secondaria Riccardo Massa di Milano, scuola capofila della Rete nazionale di scuole Montessori finalizzata alla sperimentazione della Scuola Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Montessori”.

“Grazie al supporto del nostro partner, il Comune di Greve in Chianti, – dichiara la dirigente scolastica Francesca Ortenzi - e nell’ambito di un progetto che risponde anche alle richieste delle famiglie dell’infanzia e della primaria di San Polo in Chianti, abbiamo deciso di introdurre il metodo alla secondaria per diversificare e ampliare l’offerta formativa con un percorso che crediamo valido e utile ai fini dell’acquisizione dell’autonomia degli studenti”. Il progetto sarà accessibile a tutti, compresi i bambini che non hanno frequentato la montessoriana in precedenza. “E’ un sistema pedagogico - prosegue la dirigente scolastica - che mette al centro gli allievi come protagonisti assoluti del loro tempo scolastico, nella classe montessoriana non esiste la lezione frontale, né la classica cattedra ma solo un’esperienza diretta in cui gli spazi si estendono, all’interno e all’esterno del plesso”.

“Ciò che diventa indispensabile è l’utilizzo consapevole del lavoro di apprendimento – sottolinea - momento in cui i ragazzi imparano a compiere responsabilmente delle scelte, l’attività infatti è libera e viene orientata sulle base degli interessi e delle motivazioni delle allieve e degli allievi”.

Un altro tema saliente è quello della formazione. L’Istituto comprensivo grevigiano sta provvedendo anche ad organizzare la formazione dei docenti.

Il progetto è stato varato dal Consiglio di Istituto, dal Consiglio dei Docenti e ha ottenuto l’ok della Conferenza educativa zonale. Su quest’ultimo passaggio hanno lavorato con grande impegno e attenzione il sindaco Paolo Sottani e l’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito.

“Considerato l’esito positivo dei 101 bambini e ragazzi che nel nostro territorio frequentano la scuola montessoriana – precisano il sindaco Paolo Sottani e l’assessore Maria Grazia Esposito - proviamo a potenziare il progetto che investe su una didattica che si ispira al valore dell’esperienza e all’utilizzo dei materiali, una scuola “a porte aperte” che permette di utilizzare l’aula e gli ambienti esterni come luoghi di crescita, il metodo è teso a realizzare una didattica personalizzata e richiede una forte condivisione e collegialità del percorso educativo”.

Uno dei tre partner del progetto è l’Associazione Montessori Chianti, presieduta da Daniela Biazzo che, sulla scia delle azioni intraprese negli anni passati con il Comune e la scuola, si sta adoperando per l’attivazione del metodo montessoriano nella secondaria di primo grado con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 28 gennaio 2022 e si effettuano online. Sabato 11 dicembre alle ore 10 è previsto un open day, organizzato dal Comprensivo, che permetterà di saperne di più sulla nuova sperimentazione di Greve in Chianti. Per partecipare occorre esprimere la propria richiesta e scrivere a orientamentogreve@comprensivogreve.it.

L’open day dell’Istituto comprensivo di Greve in Chianti proseguirà in generale per tutti gli altri plessi alle ore 11.20 per la presentazione delle scuole primarie e alle ore 15 prle scuole dell’infanzia.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino