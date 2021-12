James Morrison e Natalie Imbruglia in concerto insieme a Prato

Immaginare il futuro è la cosa più importante che crediamo di poter fare. Fonderia Cultart non si è mai fermata in questa fondamentale attività.

L'estate 2022 è il momento che aspettiamo per riportare gli artisti internazionali sui palchi italiani. In quest' ottica Cultart è felice di annunciare la prima data del nostro grande festival; il settembre prossimo il Festival Settembre Prato È Spettacolo ospiterà uno show che non mancherà di entusiasmare i fan del cantautorato pop rock: giovedì 1° settembre 2022 James Morrison e Natalie Imbruglia saranno di scena alla rassegna pratese per l'unica loro data italiana insieme sullo stesso palco. Ancora una volta un evento unico, un doppio concerto nella stessa serata. Questa data si aggiunge al recupero del concerto dei Wolfmother e Hardcore Superstar prevista per il 29 agosto in Piazza Duomo.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.