Novità nella logistica della Metrocittà, arriva il Puls

Un nuovo strumento che sarà redatto entro luglio 2022. Avviato il percorso di partecipazione con tutti i Comuni del territorio e i referenti pubblici e privati del settore Su proposta di Francesco Casini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Mobilità, il Consiglio della Metrocittà ha approvato all'unanimità l'avvio del procedimento per la redazione del PULS (Piano urbano della logistica sostenibile). Approvato anche il cronoprogramma delle attività che prevede entro luglio 2022 l'adozione del Piano. Il Puls andrà dunque ad affiancarsi ed ad inserirsi nel Piano urbano della Mobilita sostenibile, approvato nell'aprile scorso. "Durante il percorso di costruzione e discussione del PUMS e nella discussione con cittadini, operatori e associazioni di categoria - ha spiegato Casini - si è evidenziato la necessità di questo strumento, che detterà indirizzi e strategie di intervento per la gestione della mobilità sostenibile delle merci, sia per la logistica distributiva di dettaglio (cresciuta moltissimo negli ultimi anni) che per quella industriale, nel rispetto dei centri urbani e storici del territorio metropolitano fiorentino. Il taglio del Puls sarà - prosegue Casini - estremamente operativo, innovativo e coinvolgerà in modo molto concreto i rappresentanti delle diverse realtà associative e di categoria chiamate a sostenerlo". Le funzioni di autorità competente saranno svolte dal Comune di Firenze, come già fatto con il Pums. Nel processo di redazione saranno dunque coinvolti tutti i Comuni della Città metropolitana, oltre che i referenti del settore, soggetti pubblici e privati per i quali è stato organizzato già un primo "evento di lancio" del Piano il 19 novembre scorso. Con la delibera approvata dal Consiglio si avvia dunque formalmente il procedimento per la redazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile della Città metropolitana di Firenze e contestualmente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas). Sì unanime del Consiglio alla proposta di Casini. Valutazioni positive da Lorenzo Falchi (Territori beni comuni) e Cecilia Cappelletti (Centrodestra per il cambiamento), anche in ordine agli aspetti partecipativi del Puls.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze