Obbligo della mascherina all'aperto, firmata l'ordinanza a Pescia

Il comune di Pescia adotta la linea della prudenza e della prevenzione: arriva l’obbligo della mascherina anche all’aperto nelle zone mercatali e di affluenza simultanea di molte persone

Mentre in Italia il presidente di Anci De Caro, a nome di tutti i comuni italiani, chiede un provvedimento complessivo e unico da parte del governo, alcuni comuni italiani hanno già emesso l’ordinanza che obbliga le persone a usare anche all’aperto le mascherine, intese come strumento di protezione contro il covid.

A questi comuni si aggiunge anche il comune di Pescia che ha firmato con l’assessore anziano Aldo Morelli il provvedimento che obbliga i cittadini a indossare le mascherine in determinate zone del territorio, principalmente quelle dove si teme ci possano essere assembramenti per le varie iniziative natalizie

Nell’ordinanza, firmata oggi da Aldo Morelli, si dice esplicitamente che l’obbligo riguarda i cittadini nelle “Zone di area mercatale di tutto il territorio del comune di Pescia, nonché nelle zone relativamente interessate da eventi pubblici all’aperto come: luna park, mercatini, fiere, mostre ed ogni altro tipo di evento pubblico”.

“Per motivi di cautela e prevenzione, crediamo opportuno introdurre di nuovo questo obbligo che dovrà essere rispettato da tutti - spiega Aldo Morelli- e per il quale verranno fatti controlli e che riguarda essenzialmente zone e aree dove ci potrebbe essere qualche assembramento oppure dove le persone sono a contatto ravvicinato. Ci auguriamo che un provvedimento di questo e a carattere generale sia preso dal governo, dopo la richiesta dei comuni italiani, visto che il problema è per tutti lo stesso e non è molto bello vedere distinzioni o fughe in avanti o indietro. Da parte nostra, anche se i numeri non sono particolarmente gravi, quello che sta succedendo in Italia e nel mondo ci induce alla cautela. Non è allarmismo ma prudenza e anche un monito a tutti quelli che minimizzano o addirittura negano la pericolosità della pandemia”.

Il provvedimento avrà validità dal 4 dicembre fino al prossimo 9 gennaio, quando verrà fatto il punto della situazione e verranno valutate le azioni da adottare rispetto alla situazione del momento.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio Stampa