Partono 'Aperitivo d'autore' e 'Fiabe sonore' a Cerreto Guidi

Sarà il “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry la fiaba che aprirà Sabato 4 dicembre alle ore 16.30 il ciclo “FIABE SONORE” in programma fra dicembre, gennaio e febbraio nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi a cura di Le Foyer.

"FIABE SONORE" è un momento di ascolto in cui l’immaginazione si accende e gioca con la fantasia. Sono storie senza età che vengono raccontate con letture musicali dal vivo grazie a sonorità diverse. Le Fiabe sonore sono rivolte ai piccoli di oggi e ai grandi che sono stati piccoli ieri.

Una dimensione intima e raccolta, in sui è possibile emozionarsi, sorridere e riflettere.

Le musiche e le fantasie sonore sono curate da Francesca Bianconi, mentre la Voce narrante è Monia B. Balsamello.

Si aprirà invece Martedì 7 dicembre alle ore 18.30 presso la Caffetteria Il Cerro, alla Biblioteca “Emma Perodi”, "APERITIVO D'AUTORE". Si tratta di una narrazione musicata dal vivo di brevi testi di autori famosi di ogni epoca, contemporanei e non, rivolta a tutti e che accompagnerà il pubblico nel fine pomeriggio di venerdì fino al prossimo mese di Febbraio.

Per chi lo desidera anche la possibilità di godersi un aperitivo originale e diverso dal solito, da vivere in mezzo alla magia dei libri, ascoltando alcuni autori protagonisti di quelle pagine.

Come per “Fiabe Sonore” anche “APERITIVO D’AUTORE” è a cura di Le Foyer con musiche e fantasie sonore a cura di Francesca Bianconi e Voce narrante di Monia B. Balsamello.

L’ingresso alle iniziative è gratuito.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa