Reunion del 1971 di Castelfranco di Sotto, una cena per festeggiare i 50 anni

Ritrovarsi dopo 36 anni, condividere i vecchi momenti trascorsi insieme nell'adolescenza, aggiornarsi sulle proprie vite e tornare a fare 'gruppone' come ai vecchi tempi. È passato tanto tempo ma l'amicizia è rimasta tra i cinquantenni di Castelfranco di Sotto che hanno deciso, tramite un passa parola organizzato, di ritrovarsi tutti insieme. Venerdì 26 novembre al ristorante "Il Poeta" di Ponticelli la classe 1971 di Castelfranco si è riunita per poter festeggiare il mezzo secolo.

Il ritrovo, nato da un'idea del castelfranchese David Alaimo è andato a buon fine e ha permesso agli allora ragazzi del '71, oggi cinquantenni, di trascorrere una serata insieme. Una reunion non facile da organizzare, che ha messo in moto varie persone appartenenti a classi scolastiche diverse, che hanno contattato i propri compagni riuscendo a creare piccoli gruppi di adesione che poi hanno formato il totale dei partecipanti alla cena, ben 45. 'Quelli del 71' così si sono definiti, hanno organizzato tutto nei minimi particolari, dal ristorante raggiungibile anche a chi si è trasferito da Castelfranco ad un albergo, per far trascorrere la notte a chi veniva da lontano. Tranne qualche mancata partecipazione causa Covid, il 1971 di Castelfranco di Sotto era quasi al completo. Il ritrovo è stata l'occasione per molti di scambiare vecchi ricordi, come foto di classe, gite e altri reperti della giovinezza, provocando tante risate in quello che i partecipanti hanno definito "un clima allegro, festoso e nostalgico". Un momento ricco di emozioni, "ci siamo riscoperti da adulti - raccontano ancora 'Quelli del 71' - dopo 36 anni in cui tantissimi di noi non si erano più frequentati né visti. Ricordando quei giorni ci siamo sentiti per qualche ora, di nuovo quattordicenni".

E come all'appello in classe, che i compagni di banco castelfranchesi ricordano con il sorriso, ecco l'appello della cena a cui hanno risposto presente: Marco Giomarelli, David Alaimo, Stefano Rossi, Venier Lari, Laila Gronchi, Sabrina Di Sandro, Francesca Vanni, Monia Matricardi, Ulisse Terreni, Lina Coppolaro, Susanna Canovai, Angelo Loia, Andrea Tesi, Juri Vigliotti, Angelon Arboscello, Marco Cavallini, Massimo Giglioli, Luca Milani, Andrea Colli Franzoni, Simona Fiaschi, Alessandro Tamarri, Guglielmo Carnemolla, Walter Montanelli, Massimo Marabotti, Sandro Matteoli, Rino Romano, Antonio Sabatino, Giovanni Migliorati, Paolo Vanni, Alessandro Lami, Simona Tessitori, Emanuela Sgherri, Gianluca Polvere, Sergio Ribechini, Giovanna Izzo, Jacopo Nuti, Marco Giannoni, Marco Soldaini, Marcello Scalzi, Massimiliano Uda, France Uzzo Marie, Sabrina Pomponio, Simona Safina, Enrico Quinti, David Salvadori, Barbara Salvi.

Infine a chiudere i festeggiamenti dei neo 50enni una torta e un gadget, con nome e sezione, come ricordo. Un ritrovo che, come dicono ancora 'Quelli del 71', "ha gettato le basi per nuovi incontri".