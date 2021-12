Si rifiuta di mostrare il Green pass al ristorante, poi aggredisce i poliziotti: denunciato a Firenze

Alla richiesta di mostrare il Green pass all'entrata del ristorante, prima avrebbe minacciato la dipendente e poi si sarebbe scagliato contro i poliziotti interventi. È successo a Firenze, in via Senese. L'uomo, un 42enne polacco che si è rifiutato di mostrare il certificato verde aggredendo poi la dipendente e i poliziotti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti sono scattate anche multe per ubriachezza e per violazione della normativa anti Covid.