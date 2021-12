Toscolapi finanzia il restyling della sala dei vigili del fuoco a Castelfranco

Molto più di un regalo natalizio, un segno di stima e di ringraziamento. L’azienda di prodotti chimici Toscolapi ha finanziato il restyling della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, comune nel quale si trova uno dei suoi quattro stabilimenti. Una donazione che vuol rappresentare la gratitudine da parte della società verso chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per proteggere l’incolumità degli altri.

I lavori che hanno fatto cambiare look alla sala operativa, dalla quale il Distaccamento di Castelfranco gestisce le segnalazioni ed emergenze, sono partiti alcuni mesi fa e sono stati inaugurati mercoledì 1° dicembre 2021 alla presenza del Comandante dei VVF di Pisa Ing. Nicola Ciannelli, del Capo Distaccamento C.R. Fabiano Giari, del CEO di Toscolapi, Francesco Lapi, Luca Squarcini, direttore commerciale, Francesco Caselli e Paola Nacci, rispettivamente gestore e RSPP di Toscolapi, del consegnatario dei beni mobili dei VVF di Pisa, Rita Giustiniani, e del sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti.

Gli interventi hanno compreso l’imbiancatura della stanza di circa 40 mq, l’acquisto di nuovi arredi e una riorganizzazione degli strumenti operativi utilizzati (tra computer e radiotrasmittenti).

L’ambiente è stato reso più vivibile e facilmente fruibile per coloro che lo vivono. Il benessere percepito nel luogo di lavoro, ormai è cosa nota, ha un’influenza positiva sulla qualità del lavoro stesso, oltre ovviamente che sullo stato psicologico delle persone.

“Oltre alla vicinanza in termini chilometrici, la Toscolapi si sente vicina ai Vigili del Fuoco anche perché entrambi abbiamo a che fare ogni giorni con possibili pericoli – ha spiegato Francesco Lapi, alla guida dell’azienda - . Non vogliamo paragonarci a chi salva vite umane, ma anche noi nel nostro piccolo ci troviamo a dover tenere sotto controllo potenziali rischi. Un’altra cosa che ci accomuna è l’attenzione al territorio in cui viviamo, l’essere sempre pronti a intervenire, nel nostro caso, per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei nostri clienti. In questo vorremo sempre migliorarci e prendiamo spunto dal lavoro dei VV.F. che puntano sullo sviluppo continuo delle loro professionalità e della loro efficienza, per essere sempre pronti ad ogni evenienza”.

“L’ambiente di lavoro e gli strumenti sono importantissimi per svolgere al meglio il proprio compito – conclude - siamo quindi soddisfatti di aver avuto la possibilità di poter contribuire al restyling del reparto operativo del distaccamento di Castelfranco di Sotto”.

“Il Comando VV.F. di Pisa e tutto il personale del Distaccamento di Castelfranco di Sotto, ringraziano per la sensibilità dimostrata nell’aver contribuito a creare la comfort zone adatta ad un miglior debriefing dettato dagli interventi svolti sul territorio” ha commentato il Capo-distaccamento C.R. Fabiano Giari.

“Sono felice di questa donazione – ha aggiunto il Sindaco di Castelfranco - ma devo dire che non mi stupisce. Il Gruppo Lapi si è sempre dimostrato attento al territorio e impegnato nella società e nel sociale. Dobbiamo sempre ricordarci del lavoro inestimabile che fanno i Vigili del Fuoco, anche nei momenti in cui non siamo sottoposti a emergenze o calamità. L’intervento fatto dall’azienda Toscolapi è molto bello e contribuirà al lavoro Vigili del Fuoco che qui passano molto del loro tempo”.​