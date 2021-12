Al Palazzo delle Esposizioni il Mercatino della Solidarietà

Torna il “Mercatino della Solidarietà” nel prossimo fine settimana, al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra.

Due giorni aspettando il natale e facendo del bene a chi ha più bisogno: sabato 4 dicembre gli stand apriranno dalle 16 alle 19.30, domenica 5 dicembre dalla mattina, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione Re.So. (Recupero Solidale), da sempre esempio di coesione sociale e supporto insieme alla rete delle associazioni di volontariato del territorio.

In questi due giorni al mercatino sarà possibile acquistare a prezzi davvero imbattibili ma speciali per fare del bene agli altri, articoli come giocattoli e tante idee e proposte da regalare durante questo periodo di festività natalizie.

L’ingresso è gratuito e con il denaro ricavato saranno acquistati buoni alimentari da mettere a disposizione delle Associazioni di volontariato e di altri progetti di solidarietà.

Per entrare sono in essere le misure anti contagio vigenti.

Re.So. (Recupero Solidale) opera in collaborazione con i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, il Comune di Lastra a Signa, Alia e numerosi negozi della grande distribuzione in particolare di Unicoop, raccogliendo tonnellate di merci, altrimenti sprecate, che vengono distribuite a soggetti indigenti attraverso la rete delle Associazioni di Volontariato, strumento fondamentale della gestione dell’attività della rete ed esempio di coesione sociale.

