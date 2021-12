Al Polo San Rossore un albero di melograno per i 60 anni di Amnesty International

Martedì 7 dicembre, alle ore 11, nel cortile del Polo San Rossore 1938 dell’Università di Pisa (in via Risorgimento), sarà piantato un albero di melograno per festeggiare i 60 anni di Amnesty International. All’iniziativa, promossa dal gruppo Amnesty di Pisa nell’ambito del progetto “Facciamo crescere i diritti”, interverranno Paolo Mancarella, rettore dell'Università di Pisa, Monica Sanna, responsabile Circoscrizione Toscana, Amnesty International, Renata Pepicelli, docente di Islamistica e Storia dei Paesi Islamici, Università di Pisa, e Francesca Pezzella, ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia). A seguire si terrà un flash mob per Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna in stato di fermo in Egitto da quasi due anni, per cui proprio il 7 dicembre è attesa l’udienza a lungo rinviata.