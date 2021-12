Arte, a Fucecchio la personale di Enzo Marconcini

Una mostra dedicata al fratello che lo ha avvicinato alla passione per la pittura. “Paesaggi della memoria” racchiude 56 opere, il lavoro degli ultimi cinque anni, tra dipinti ad olio, acrilici e carboncino. Sarà inaugurata sabato 4 dicembre alle ore 18 presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto la mostra personale dell'artista Enzo Marconcini. Ad introdurre le opere sarà Riccardo Ferrucci, critico d'arte, che definisce la pittura di Marconcini “ricerca, viaggio, emozione. La pittura che nasce dal ricordo, dalla rievocazione di luoghi cari, filtrati attraverso le corde della memoria e la rielaborazione lirica. Una pittura ricca di silenzi, sospensioni e contemplazione della realtà. È una pittura che si muove nel solco della tradizione post macchiaiola, ma cerca di delineare un universo ricco di pathos ed emozione. Un viaggio nella natura che diventa magica scoperta di sentimenti ed emozioni, un ritorno alla vita”.

Una mostra con cui l'amministrazione comunale vuole inaugurare una nuova ripartenza artistica e culturale a Fucecchio dopo la forzata pausa dovuta all'emergenza sanitaria.

“Con la personale di Enzo Marconcini ripartono le esposizioni al Palazzo delle Arti dopo la lunga sosta imposta dalle normative anti Covid – spiegano il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e l'assessore alla cultura Daniele Cei. - Da alcuni anni la valorizzazione degli artisti locali, in stretto connubio con i luoghi che testimoniano la lunga storia di Fucecchio, rappresenta uno degli obiettivi della giunta comunale ed è quindi con grande piacere che ospitiamo nel luogo delle mostre temporanee, nel cuore di Palazzo Corsini, un artista del nostro territorio che da oltre trent'anni vive a Fucecchio, in un viaggio comune alla ricerca dei luoghi della memoria”.

La mostra sarà visitabile fino al 19 dicembre, tutti i giorni dalle ore 16 alle 19. Per maggiori informazioni: 338 9316430, enzo.marconcini@gmail.com.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa