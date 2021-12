Biblioteca di Scienze sociali a Novoli, postazione per studenti con disabilità visiva

Una nuova postazione di lavoro dedicata agli studenti con disabilità visiva. È disponibile presso la Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università di Firenze, al Campus di Novoli, e agevola la consultazione di testi e documenti e la ricerca bibliografica.

La postazione è stata inaugurata oggi, venerdì 3 dicembre, dalla rettrice Alessandra Petrucci, in coincidenza della Giornata internazionale delle persone con disabilità: nell’occasione Maria Paola Monaco, delegata per l’inclusione e la diversità, e Sandra Zecchi, presidente del Centro di Studio e Ricerca per le problematiche della Disabilità (CESPD) Unifi, hanno letto dei brani tratti da “Nati due volte” di Giuseppe Pontiggia.

“Attraverso questo gesto, piccolo ma di estrema importanza per l’Ateneo nel consentire l’accessibilità a tutti coloro che devono utilizzare questi servizi per la propria formazione – ha spiegato la rettrice presentando la postazione - invitiamo a cogliere il contenuto profondo di questa Giornata, il fatto che ciascuno di noi nella diversità possa concorrere a un miglioramento complessivo della società e al bene di tutti”.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa