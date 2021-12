Borgo San Lorenzo, 75mila euro per le famiglie in difficoltà

Oltre 75mila Euro a disposizione delle famiglie in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza Covid-19. Le ha messe a disposizione l’Amministrazione di Borgo San Lorenzo, con apposito bando, dopo il via libera della Giunta.

“Come nei mesi scorsi l’Amministrazione ha deciso di essere a fianco delle famiglie più deboli con fatti concreti – afferma l’Assessore ai Servizi alla Persona e Bilancio Carlotta Tai -. Quest’anno abbiamo destinato i fondi dello Stato per l’emergenza Covid direttamente ai nuclei familiari che hanno subito le più dure conseguenze della pandemia contribuendo alle spese per le utenze domestiche e, in accordo con la Vicesindaco Becchi, abbiamo esteso la possibilità di rimborso anche per i servizi scolastici”.

I contributi, i cui importi variano in base all’Isee con tetto a 20.500 €, potranno essere richiesti per le spese documentabili sostenute per le utenze domestiche, acqua, energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento, relative al periodo marzo 2020/novembre 2021, già pagate, intestate a un componente del nucleo familiare (è ammessa la richiesta anche per utenze intestate al condominio, a condizione che venga presentata idonea documentazione di ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente) e per le spese per i figli minori (trasporto scolastico, mensa scolastica e asilo nido).

Il bando è già aperto e le domande, secondo il facsimile scaricabile dal sito del Comune, potranno essere presentate entro il 22 dicembre.

Per conoscere tutte le informazioni, requisiti, documentazione e ogni altro dettaglio, è possibile visionare il bando a questo link: http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/bando-contributi-covid-19-decreto-sostegni-bis