A Montespertoli oltre 2 tonnellate di prodotti donate alla Colletta Alimentare

Sono 25 anni che il Banco Alimentare propone il gesto più semplice di carità: donare del cibo alle persone in difficoltà e quest’anno l’ha fatto con il ritorno dei volontari in presenza.

La raccolta è stata importante anche se inferiore alla precedente Colletta del 2019 (kg. 2680). Sono stati donati kg. 2039 di cui kg. 590 (29%) nelle scuole compresa la materna parrocchiale e kg. 1111 (41%) raccolti nel negozio coop di Montespertoli.

"Anche quest'anno i cittadini di Montespertoli hanno dimostrato generosità nei confronti delle famiglie in difficoltà con un concreto sostegno nonostante il Covid. Un ringraziamento particolare ai tanti volontari delle associazioni territoriali, presenti con "VolontarInsieme" coordinati dalla Confraternita di Misericordia di Montespertoli. Un grazie speciale ai ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori presenti con le professoresse Teresa Pampaloni e Maria Grazia Capaccioli." racconta Daniela Di Lorenzo, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Montespertoli.

Nonostante, il miglioramento della situazione sanitaria, le persone in difficoltà sono ancora molte ed è proprio per questo motivo che è importante continuare a tener viva l’attenzione sull'iniziativa del banco alimentare. I prodotti raccolti sono destinati al Banco Alimentare della Toscana che nel corso dell'anno distribuirà alle tante associazioni caritative della Regione.

Nella giunta della scorsa settimana, infatti, è stata approvata la delibera che assegna oltre 2000 euro, derivanti dalle rimanenze delle donazioni dei privati nel periodo dell'emergenza sanitaria e dai fondi destinati alla distribuzioni dei buoni spesa, che si aggiungono agli 8000 già donati dal Comune, alla Caritas e Misericordia di Montespertoli come investimento sui pacchi alimentari.

"La comunità di Montespertoli sta attraversando un momento di grande difficoltà e l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di farsi prossimi verso chi ha bisogno e di sostenere le famiglie a partire da quelle più fragili. - aggiunge l'Assessore - Il nuovo bando per l'erogazione dei buoni spesa è un'iniziativa che si somma a quelle già messe in campo dall’Amministrazione comunale per aiutare concretamente quei cittadini che più di altri stanno subendo una drastica riduzione del reddito a causa dell'emergenza sanitaria."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa