Continuità assistenziale, centrali uniche di risposta nell'Empolese e nel Cuoio

È attivo ormai dal alcuni mesi il numero unico aziendale 0573 454545 per accedere al servizio di Continuità Assistenziale territoriale (ex guardia medica), operativo in notturna, nel fine settimana e nei giorni pre-festivi e festivi. Il servizio, attivo in tutti i territori dell’Asl Centro, è finalizzato a fornire assistenza medica di primo livello a tutta la popolazione nei giorni e negli orari in cui il proprio medico di famiglia non svolge attività ambulatoriale.

L’accesso tramite contatto telefonico è stato ancor di più rafforzato, grazie al potenziamento della centrale telefonica, per fare in modo che si possa dare una prima risposta, anche se fisicamente il medico non si trova nella sede del proprio comune.

La telefonata ricevuta dalla centrale viene infatti trasferita al medico di sede o di riferimento e questo risponde ai suoi bisogni attraverso secondo la necessità del caso.

In modo particolare in questo momento di epidemia Covid, l’accesso alle sedi deve necessariamente essere filtrato dalla telefonata, per evitare che soggetti fragili si possano trovare esposti a rischi.

“Il cittadino deve sempre telefonare al servizio, come del resto fa per contattare il proprio medico di famiglia - sottolinea Loredana Lazzara responsabile del servizio di guardia medica della zona empolese valdelsa valdarno inferiore- La telefonata inoltre è necessaria per evitare di accedere alla sede in momenti in cui il medico non è presente perché impegnato in visite domiciliari o perché quel punto di guardia medica è temporaneamente coperto da un'altra sede di appoggio. In questo momento di criticità serve la collaborazione di tutti, considerando il volume di attività a cui i medici sono sottoposti nei servizi che svolgono. “

Ad oggi per garantire la copertura assistenziale del territorio la postazione di Empoli copre anche quella di Montelupo e di Fucecchio, mentre San Miniato e Santa Croce si alternano a coprire i territori di Montopoli e Castelfranco, e le postazioni di Castelfiorentino e Certaldo per coprire i territori di Montaione, Montespertoli e di Gambassi Terme. Il servizio è attivo 7 giorni su 7 dalle 20 alle 8, i pre- festivi dalle 10.00 alle 20.00 e il sabato, la domenica e i festivi anche il turno diurno dalle 8 alle 20.

Per tutti i tipi di emergenza resta attivo il numero unico europeo 112.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro