Corpi nelle valigie, rinvio a giudizio per Elona Kalesha

Arriva il rinvio a giudizio per Elona Kalesha. Lo ha disposto il gup di Firenze per la 36enne accusata di aver ucciso i coniugi Pasho. Questi ultimi sono scomparsi nel novembre del 2015 e nel dicembre 2020 i loro corpi sono stati trovati in alcune valigie abbandonate in un terreno fuori Firenze, accanto a Sollicciano. Kalesha è imputata di omicidio volontario.

In base alle indagini condotte dai carabinieri e dirette dal pm Ornella Galeotti, la donna, ex fidanzata del figlio dei coniugi Pasho, li avrebbe uccisi per impedire che rivelassero che lei aspettava un bambino da un altro uomo. La prima udienza del processo è fissata per il 15 febbraio 2022.