Traffico di droga tra Toscana e Albania, smantellata associazione a delinquere

È stata smantellata in tutta Italia un'associazione a delinquere dedita allo spaccio di droga anche fuori dai confini. Oggi, venerdì 3 dicembre, l'operazione iniziata dalla guardia di finanza di Napoli e Salerno si è estesa in tutto lo Stivale. Sono state eseguite undici ordinanze di custodia cautelare, di cui nove a persone gravemente indiziata di appartenere al sodalizio.

Le ordinanze sono state eseguite tra le province di Pistoia, Pisa, Roma, Milano, Novara, Salerno e Varese. La misura cautelare fa seguito al provvedimento di fermo, emesso lo scorso novembre a carico di 8 degli odierni indagati, per il concreto pericolo che gli stessi potessero darsi alla fuga

L'operazione ha preso piede dal porto di Salerno nel giugno 2020, quando sono state trovate 17 tonnellate di anfetamine e hashish. Lo sviluppo delle indagini ha portato a individuare un'associazione criminale che opera tra Albania e Toscana. Il gruppo è formato da persone sia italiane che albanesi in grado di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di cocaina e hashish provenienti rispettivamente dal Sudamerica e dal Nordafrica attraverso una fitta rete di contatti tenuti anche grazie a telefoni cellulari criptati. Alcune persone, con dimora in Svizzera, erano deputate alle attività logistiche di supporto al traffico di drofa.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi anche per quanto riguarda estorsioni in relazione a “commesse” non andate a buon fine: hanno chiesto la restituzione delle somme anticipate attraverso minacce a una persona e ai suoi familiari.